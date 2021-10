Message de l'association PETA pour Noël.

La "Lingerie football ligue" est une compétition de football américain féminin où s’additionnent sport de gladiateurs et tenues affriolantes. En résumé, de belles jeunes filles se retrouvent en petite tenue sur un terrain pour jouer au football américain. Certaines des jeunes filles qui participent à cette vraie compétition sportive, ont accepté d'accepter de soutenir l'association PETA pour une nouvelle campagne anti-fourrure. Une vidéo a été publiée, on peut y voir ces belles demoiselles poser en tenue d’Ève afin de décourager le plus possible de personnes à acheter des cadeaux de Noël contenant de la fourrure. Notez par ailleurs qu'il existe aujourd'hui de nombreuses matières synthétiques très confortables et tout à fait esthétiques.

ATTENTION, la vidéo contient des images particulièrement difficiles déconseillées aux âmes sensibles.