Saint-Etienne-Caen (2-0) : sale temps pour Malherbe

Absent de l’entraînement jeudi, Franck Dumas n’en a pas moins oublié de concocter une petite surprise dans sa composition d’équipe au coup d’envoi de ce Saint-Etienne-Caen. Exit Pierre-Alain Frau de l’attaque bas-normande, place à Lenny Nangis en soutien de Livio Nabab. Ce choix tactique prenait tout son sens dans les premières minutes de la rencontre, les Rouge et Bleu combinant assez bien dans de petits espaces. Suite à un bon enchaînement plein axe notamment, Romain Hamouma héritait du ballon avant d’inquiéter Stéphane Ruffier qui dégageait en corner (6’).

Les bonnes intentions caennaises étaient rapidement douchées cependant sur une action semble-t-il anodine à son éclosion. Faouzi Ghoulam depuis sa position de latéral gauche envoyait une longue balle vers l’avant. Gêné dans son engagement, Thomas Heurtaux passait au travers avant que Pierre Emerick Aubameyang ne remette la balle à Florent Sinama Pongolle, face au jeu. L’ancien espoir du foot français lançait parfaitement Banel Nicolita dans le dos de Jérémy Sorbon. L’attaquant roumain piquait le cuir au dessus du portier adverse pour ouvrir le score (1-0, 10’).

Fébriles, les Caennais semblaient cruellement manquer de repères pour se relancer collectivement. Il fallait un exploit de Romain Hamouma pour faire trembler Geoffroy-Guichard. Après avoir effacé plusieurs joueurs dans l’axe de la défense stéphanoise, il décalait parfaitement Lenny Nangis dont la frappe du droit bien trop molle sortait tranquillement de l’aire de jeu (16’). Sur un nouvel exploit personnel, Livio Nabab remontait seul 50 mètres avant d’expédier une frappe surpuissante au dessus de la barre stéphanoise (27’).

Après cette bonne période caennaise, les Verts se retrouvaient tout prêt de doubler la mise quand sur un bon centre d’Albin Ebondo, Florent Sinama Pongolle décroisait trop sa frappe (34’). Alors que les Caennais perdaient à nouveau trop rapidement le ballon chaque fois qu’ils le récupéraient, l’arbitre se chargeait de donner un bon coup de main aux Verts, qui n’en demandaient pas temps. Après un choc avec Jean-Pascal Mignot, Livio Nabab poussait légèrement le défenseur stéphanois d’un geste d’humeur. A trois mètres de l’action, Stéphane Lannoy sortait le rouge, envoyant l’attaquant antillais aux vestiaires (44’). Sévère.



Sans cadrer, pas de but



Peu après le retour des vestiaires, Franck Dumas tentait de dynamiser le secteur offensif de sa formation en faisant entrer Pierre-Alain Frau et Benjamin Nivet en lieu et place de Frédéric Bulot et de Yannick M’Boné. Rapidement, l’ancien attaquant lillois se retrouvait avec la balle de l’égalisation suite à un bon débordement de Romain Hamouma. Mais sa frappe décroisée n’attrapait pas le cadre. Peu après, l’ancien milieu lavallois faisait à nouveau la différence côté droit, avant de chercher Pierre-Alain Frau. Sylvain Marchal était alors tout près de tromper son propre gardien (60’).

Saint-Etienne réagissait sur une lourde frappe de Banel Nicolita (62’) des 35 mètres bien détournée par Alexis Thébaux en corner. Caen était ensuite sauvé par sa barre sur une frappe de Jérémy Clément (67’). Les Stéphanois, en réussite, doublaient la mise sur une frappe de Bakary Sako, plusieurs fois contrée (74’). Sur ce coup, la passivité de Benjamin Nivet n’a pas facilité la tâche du bloc équipe bas-normand.

A dix et épuisés, les Malherbistes ne reviendront jamais. Peu précis offensivement et mis en difficulté par l’arbitre après l’expulsion de Nabab dès la 44’ minute de jeu, ils ne pouvaient espérer mieux dans le "chaudron". Il faudra encore attendre pour voir les Rouge et Bleu s’imposer en Ligue 1 à Geoffroy-Guichard.





La feuille de match

Caen-St-Etienne : 2-0 (1-0)

Samedi 10 décembre 2011 - 17e journée de Ligue 1



Buts : Nicolita (10’), Sako (74’) pour Saint-Etienne

Cartons jaunes : Nicolita (45’+2) pour Saint-Etienne, M’Boné (47’) pour Caen

Carton rouge : Nabab (44’) pour Caen

Caen : Thébaux - Sorbon, Seube, Heurtaux, Van Dam - M'Boné (Nivet, 51’), Proment, Nangis, Bulot (Frau, 51’), Hamouma - Nangis (Niang, 66’)

Saint-Etienne : Ruffier - Marchal, Ebondo, Ghoulam, Ebondo - Lemoine, Clément, Nicolita (63’), Gradel - Aubameyang (Kitambala), Synama-Pogolle (Battles, 68’)