Saint-Lô. La nuit la plus froide en Normandie : jusqu'à - 15° en température ressentie

Mercredi 28 février 2018 sera la matinée la plus froide de la semaine et probablement de cet hiver en Normandie.

Jusqu'à - 9° sous abri, - 15° en température ressentie

Il fera entre -2° et -9° pour les températures sous abri, les températures ressenties descendront jusqu'à – 11° sur le centre Manche, - 12° sur le sud Manche, et le Pays d'Auge dans le Calvados, -13° dans l'Orne et jusqu'à -15° dans le Perche ornais.

Du côté du ciel, les averses neigeuses qui ont blanchi le Cotentin ce mardi 28 février 2018, vont se raréfier à la faveur d'une nuit claire et donc très froide.

Le mercure retrouvera des valeurs positives à partir de jeudi 1er mars 2018.