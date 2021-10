Rouen. Les championnats de France de tennis de table arrivent à Rouen

C'est une première à Rouen (Seine-Maritime). Du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018, le Kindarena va faire le plein pour recevoir les championnats de France, en présence des meilleurs joueurs français. Mais le public aura certainement une attention toute particulière pour Emmanuel Lebesson, le pensionnaire du SPO Rouen, qui défendra ses deux titres de champion de France en simple et en double. Il aura fort à faire faire face aux autres têtes d'affiche, comme son coéquipier de l'équipe de France, Simon Gauzy, les frères Alexandre et Quentin Robinot, Stephane Ouaiche, Adrien Mattenet ou encore l'ancien rouennais Can Akkuzu.

Chez les dames, quelques joueuses de l'équipe de France seront également présentes, comme Carole Grundisch, Pauline Chasselin et également une normande évoluant à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Stéphanie Loeuillette.

Trois jours de compétition

Le vendredi 2 mars 2018 sera une journée dédiée au public en situation de handicap. Côté sportif, la compétition commencera dès 9h avec les matches de poule en simple et les 16e, 8e et quarts de finale pour les doubles. La journée du samedi montera en intensité avec le début de la phase éliminatoire pour les simples hommes et dames, dès 10h. La journée se clôturera vers 20h30 avec les finales double dames et double messieurs.

Pas de repos le dimanche pour nos guerriers, qui débuteront à 10h avec la première demi-finale simple dames puis la première demi-finale hommes vers 10h55. Les finales auront lieu dans l'après-midi avec la finale simple dames à 14h30 puis la finale simple messieurs à 15h30 pour clôturer cet événement.

