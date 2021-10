3 détenus saccagent, cassent et incendient leur cellule au centre de détention d'Argentan

Folle soirée au centre de détention d’Argentan ce jeudi soir ! Entre 20h30 et 00h, 3 détenus âgés de 21 à 40 ans, sont parvenus à détériorer, saccager et casser, leur cellule ... L’un d’eux y a mis le feu ! Deux de ces prisonniers étaient enfermés dans le quartier disciplinaire. L’un a réussi a casser le mobilier, pourtant scellé aux murs. Le second, suicidaire, avait déjà fait tenté de mettre le feu à sa cellule à plusieurs reprises, avant de réussir. Le 3ème, enfermé dans le quartier des nouveaux arrivants, a été pris d’un accès de folie. Il a saccagé sa cellule, se blessant en pulvérisant une vitre. 7 surveillants ont été contraints de gérer ces accès de violences. Une situation récurrente que dénonce le syndicat Force Ouvrière. 3 surveillants se sont fait agresser physiquement depuis le week-end dernier !