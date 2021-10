Nouveau : "Les petits plats dans les grands" sur TF1 aujourd'hui.

Tout à l'heure à partir de 11h00 en lieu et place de la série Las Vegas, Laurent Mariotte conviera le public derrière les fourneaux pour Les Petits plats dans les grands. Tous les jours, l’animateur concoctera des recettes en direct depuis la cuisine d'un téléspectateur. Pour l'accompagner, Marie-Ange Nardi et Xavier (le finaliste de Masterchef 2) seront là. Le concept est alléchant : proposer une recette de cuisine en direct en 45 minutes montre en main. En plus, le vendredi, ce ne sera pas un anonyme, mais une personnalité qui se prêtera à l’exercice. Nous savons déjà par exemple que le 23 décembre, c'est chez Jean-Pierre Foucault que les caméras de TF1 s'installeront. Pour découvrir ce nouveau programme, rendez vous à 11h05 ce matin sur TF1.

A la télévision ce soir :

De la science et du divertissement avec le retour d'Incroyables Expériences. Nathalie Simon et Jamy Gourmaud vous donnent rendez-vous pour un nouveau numéro en compagnie de leurs invités dès 20h35 sur France 3.

Sur les autres chaînes en première partie de soirée, c'est de la fiction que l'on vous propose :

Sur TF1 : un téléfilm français intitulé L'amour en jeu à 20h50

Sur France 2 : Castle à 20h35

Braquo sur Canal pour les abonnés avec les derniers épisodes de la saison 2 dès 20h55.

La fille de d'Artagnan de Bertrand Tavernier avec Sophie Marceau et Philippe Noiret sur Arte à 20h40

Et puis un film à 4 millions et demi d'entrées à sa sortie en France en 99, c'est Coup de foudre à Notting Hill avec Julia Roberts et Hugh Grant à 20h50, c'est sur M6.