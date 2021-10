Évreux. Festival Rock in Évreux by GHF : les premiers noms dévoilés [vidéos]

En tout, 28 artistes seront présents au festival Rock in Évreux by GHF. Les organisateurs ont annoncé, vendredi 23 février 2018, les premiers noms de la future programmation de ce festival qui réunit le Rock in Évreux (Eure) avec le Green Horse Festival qui se tenait en Seine-Maritime. Les concerts se tiendront le vendredi 29 et samedi 30 juin 2018 ainsi que le dimanche 1er juillet 2018 à l'hippodrome d'Évreux.

• Lire aussi : Le Green Horse Festival change d'écurie et fusionne avec Rock in Évreux



Vendredi 29 juin 2018

Ouverture des festivités avec DJ Snake, rendu célèbre aux États-Unis en 2015 grâce à sa collaboration avec le collectif Major Lazer sur le titre Lean on. L'année suivante, le Français travaille d'ailleurs avec le chanteur Justin Bieber avec le tube Let me love you.

Les autres artistes annoncés : le groupe de rock et heavy metal français "No One Is Innocent" ainsi que le chanteur de reggea jamaïcain Tarrus Riley.

Samedi 30 juin 2018

Quatre noms sont déjà connus pour cette soirée avec la présence du duo français d'électro-pop Synapson, connu pour sa collaboration sur le titre Allin in you avec Anna Kova.

Catherine Ringer sera aussi sur la scène de l'hippodrome d'Évreux ce soir-là, comme l'auteur-compositeur-interprète israélien Asaf Avidan et le groupe de métal Pleymo.

Dimanche 1er juillet 2018

Deux noms sont connus pour cette troisième journée de concerts : le groupe Kyo, rendu célèbre au début des années 2000 et qui est revenu avec succès ces dernières années avec un dernier album sorti en décembre 2017 dont fait parti le titre Ton mec, que vous avez pu entendre sur Tendance Ouest.

Enfin, Malo', et son titre I believed, sera aussi sur la scène du Rock in Évreux by GHF. Les prochains noms seront dévoilés d'ici la fin mars 2018.

