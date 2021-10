Le-Havre. Au Havre, un point d'information pour l'emploi à domicile

La ville du Havre (Seine-Maritime) et la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) se sont associées pour créer le premier "Point relais particulier emploi". Axé sur l'accompagnement des personnes âgées, le point relais s'adresse aux futurs particuliers qui souhaiteraient recruter un salarié à domicile, pour répondre aux besoins de leur quotidien. Il s'adresse également aux futurs salariés du secteur.

Aider à réaliser les démarches administratives

Ce point relais est installé dans les locaux du CCAS du Havre. Il permet de trouver des renseignements utiles et de la documentation sur l'emploi à domicile. La FEPEM informe sur les aides disponibles, les démarches administratives, les métiers proposés, le contrat de travail ou encore les formations.

Écoutez Valérie Egloff, adjointe au Maire du Havre en charge du handicap, des personnes âgées et de la santé :

"Point relais particulier emploi" au CCAS du Havre Impossible de lire le son.

7 000 employeurs à domicile au Havre

Sur le territoire du Havre, on recense 7 000 employeurs à domicile. Plus de 3 160 particuliers employeurs sont âgés de plus de 60 ans. En 2013, près de 350 000 heures de travail ont été déclarées (hors assistants maternels) pour plus de 5,4 millions d'euros de masse salariale nette versée.

" Point relais particulier emploi " : CCAS du Havre, 3 place Albert René.

A LIRE AUSSI.

Particuliers-employeurs: le Cesu lance mardi un site "moderne et simplifié"

Garde d'enfants: nouvelle hausse des tarifs en 2017 en régions

Bras de fer social en Allemagne sur la semaine de 28 heures

Bras de fer social en Allemagne sur la semaine de 28 heures

Dénoncer les infractions routières des salariés ne réjouit pas les PME