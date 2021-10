JO-2018: Papadakis et Cizeron en argent en danse sur glace, 12e médaille française

Deuxièmes après le programme court de la veille, les Français n'ont pas réussi à rattraper leur retard sur les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, qui ont décroché l'or et un nouveau record du monde (206,07 points). Les Américains Maia et Alex Shibutani complètent le podium avec la médaille de bronze.

A LIRE AUSSI.

JO-2016: Légion d'honneur et ordre du Mérite pour 92 médaillés à Rio

JO-2018: les chances françaises de médailles

JO-2018: Pinturault et Muffat-Jeandet butent sur Hirscher au combiné

Mondiaux de judo: Receveaux débloque le compteur des Bleus

JO-2008/dopage: un or s'envole pour Bolt