Rouen. Basket: le Rouen Métropole Basket reçoit Aix-Maurienne

Après deux défaites consécutives face aux deux premiers du championnat, les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) tenteront de retrouver la victoire sur leur parquet du Kindarena de Rouen en affrontant Aix-Maurienne lors de la 20ème journée de Pro B à partir de 20h30 ce jeudi 15 février 2018.

Et il faut admettre que cet adversaire, 15ème au classement, sera un adversaire plus abordable surtout à domicile pour les Rouennais. Mais attention à cette équipe qui, si elle n'a remporté que six rencontres pour treize défaites depuis le début de la saison, ne lâchera rien en vue d'un maintien à acquérir en fin de saison.

Malgré tout, les joueurs d'Aix-Maurienne restent sur une défaite à domicile contre Roanne sur le score de 59-79.

L'occasion est donc belle pour les joueurs d'Alexandre Ménard de remporter la victoire et retrouver le Top 8 qu'ils ont quitté lors de la dernière journée.

A LIRE AUSSI.

Le Rouen Métropole Basket doit rebondir face à Aix-Maurienne

Basket: le Rouen Métropole Basket reçoit Fos-Provence

Basket: le Rouen Métropole Basket se déplace à Aix-Maurienne

Basket (Pro B) : Voyage important pour Rouen à Saint-Chamond !

Le RMB défait de justesse à Lille