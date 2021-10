Rouen. Délinquance en Seine-Maritime : un bilan contrasté

"On est parvenu à contenir le sentiment d'insécurité." C'est par ces mots que Fabienne Buccio, préfète de Normandie et de Seine-Maritime, commence la présentation du bilan 2017 de la délinquance. Les chiffres concernant la délinquance juvénile sont stables et les violences intrafamiliales, notamment, sont en baisse.

Mais d'autres chiffres sont moins encourageants car si les cambriolages dans les résidences principales sont en baisse, c'est l'inverse pour les résidences secondaires et les locaux industriels et commerciaux. Pour le général Bruno Bresson, commandant régional de la gendarmerie de Normandie, la faille se trouve dans "la faiblesse des dispositifs de sécurité dans ces locaux".

Les vols à la roulotte toujours en hausse

Mais l'une des principales augmentations concerne les vosl à la roulotte… et ce pour la troisième année consécutive. De 2016 à 2017 : la hausse est de près de 13 %. Ils sont essentiellement commis en zone urbaine. Les vols à la roulotte, ce sont ces vols commis dans des voitures, et ils sont bien spécifiques comme l'explique la préfète Fabienne Buccio :

Les vols à la roulotte encore en augmentation

Parmi les objets régulièrement dérobés : sacs, lunettes, paquets de cigarettes. "Même un simple câble de téléphone peut attirer l'attention des voleurs", précise le procureur de la République, Pascal Prache.

Morts sur les routes : des chiffres stables

Si le nombre d'accidents de la route est en baisse, ce n'est pas le cas du nombre de tués qui reste stable. Les piétons, cyclistes et motocyclistes sont particulièrement touchés : 12 sont morts l'an dernier, sur un total de 51, et trois piétons ont perdu la vie depuis le début de l'année 2018.

Cellules judiciaires du traitement de la délinquance

Les violences urbaines sont également en hausse : 1 436 faits en 2016 contre 1 550 en 2017. La préfète précise que "tous les quartiers sont touchés".

Un nouvel outil est utilisé en ce moment sur le terrain. Ce sont les cellules judiciaires du traitement de la délinquance. La première a été mise en place en décembre 2017 à Rouen. Une deuxième va l'être dans les jours qui viennent. Ces cellules sont placées "dans un secteur très limité comme une rue ou une place", précise le procureur de la République Pascal Prache. "Les objectifs sont réactivité, fermeté et adaptation de la réponse", explique le procureur :

Le procureur de la République, Pascal Prache présente les cellules judiciaires du traitement de la délinquance

Tous les faits seront verbalisés ajoute le procureur, "de la personne qui fait une roue arrière en scooter à celle qui deale de la drogue".

