Le-Havre. Journées portes ouvertes à l'Université Le Havre Normandie

L'Université Le Havre Normandie (Seine-Maritime) accueille environ 8 000 étudiants sur trois sites (Lebon, Frissard et Caucriauville). Les portes ouvertes des 16 et 17 février 2018 sont l'occasion pour l'établissement de présenter aux futurs étudiants les cinq composantes et instituts de l'université : faculté des affaires internationales, UFR des lettres et sciences humaines, UFR des sciences et techniques, IUT et ISEL). Plus d'une centaine de formations sont disponibles.

L'université ne doit pas effrayer

Les journées portes ouvertes permettent aux futurs étudiants et notamment les lycéens de découvrir le campus, la vie au cœur de l'université, grâce à des rencontres avec les enseignants et les étudiants. Les lycéens ne doivent pas avoir peur de l'université. Écoutez Corinne Renault, vice-présidente en charge des formations et de la vie universitaire :

Au programme des portes ouvertes :

• Présentation de l'offre de formation, des échanges internationaux, des bourses, du logement et autres renseignements.

• Visites guidées des locaux et démonstrations techniques dans les laboratoires.

• Découverte des services à l'étudiant et de la vie associative.



Portes ouvertes de l'Université Le Havre Normandie : site Lebon (samedi 17 février 2018 de 9h à 17h) – sites Frissard et Caucriauville (vendredi 16 février 2018 de 15h30 à 19h et samedi 17 février 2018 de 9h à 17h).

