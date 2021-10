Démouville. Pour un rétroviseur cassé, il veut faire justice lui-même près de Caen

Mardi 13 février 2018, un homme âgé de 28 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui était reproché : enlèvement arbitraire, vol avec violence, port sans motif légitime d'arme incapacitante et violence avec usage d'une arme. Les faits remontent au jeudi 23 février 2017 à Démouville, à l'est de l'agglomération.

Il lui confisque son portable sous la menace

L'homme poursuit le jeune au volant de son véhicule et l'oblige à monter dedans sous la menace d'une bombe lacrymogène. La victime présente à l'audience raconte : "J'ai cassé le rétro en chahutant, je n'aurais pas dû. Mais il avait un Rottweiler dans sa voiture et m'a volé mon portable. Il m'a fait très peur". L'homme reconnaît : "Je voulais que les dégradations me soient remboursées. Comme il n'avait pas de pièce d'identité, j'ai gardé son portable." Mais le lendemain le père du jeune homme s'en mêle voulant récupérer le téléphone de son fils. Au domicile de l'homme, il est reçu avec une bombe lacrymogène et alors n'hésite pas à le frapper, lui occasionnant 15 jours d'incapacité totale de travail. Ensuite il va porter plainte.

"Vous n'aviez pas à faire justice vous-même "

Malheureusement pour lui le prévenu a un casier judiciaire bien fourni. La procureure requiert huit mois de prison dont quatre mois ferme. Il écope de six mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve, de 500 € de dommages et intérêts et de 500 € de frais de justice. Il lui est interdit de détenir une arme. "Nous comprenons que vous soyez aussi une victime et votre plainte suivra son cours, mais vous n'aviez pas à faire justice vous-même", a conclu le président.

