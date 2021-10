Caen. A Ifs, une centaine d'élèves sensibilisés aux droits de l'enfant

Sur le temps du midi, jeudi 8 février 2018, certains enfants jouent dans la cour mais d'autres sont assis bien sagement en classe. Par petit groupe, les élèves de primaire de Marie Curie, à Ifs (Calvados) participent en effet depuis le début de l'année à des ateliers animés par l'Unicef.

Le but : les sensibiliser aux droits de l'enfant.

Des ambassadeurs au moment de la récréation

Mais en dehors de l'ambiance studieuse de la salle de classe, le projet s'est exporté hors les murs, dans la cour de récré. En classe de CM2, quatre jeunes se sont portés volontaires pour jouer le rôle de médiateur lorsque la situation se corse entre leurs camarades. "On rappelle ce que c'est la liberté d'expression : tout le monde à droit de parler sans se faire couper la parole, il faut rester poli, ne pas se battre", présente Romane.

Repérables grâce à une petite étiquette, les quatre ambassadeurs se répartissent les récrés selon un planning bien précis. "Par exemple ce midi, un petit embêtait plein d'enfants, les frappait, les insultait, raconte Evan. Je suis venu, j'ai expliqué le respect : je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça et s'il aimerait bien qu'on lui fasse à lui."

Responsabiliser les enfants

"On sent bien que tous avaient un besoin de s'exprimer, de parler de ces choses-là, assure Carole Maubert, l'animatrice de l'atelier. Cela leur permet aussi de prendre de l'autonomie avant de rentrer au collège." Et Evan l'assure, "avant je faisais plein de bêtises mais depuis que je suis médiateur, j'ai arrêté".

Les ateliers se poursuivront jusqu'en mai et devraient être reconduits l'an prochain sous une nouvelle forme.

