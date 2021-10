Depardieu dans la peau de DSK

Les deux comédiens seraient en lice afin d'incarner un couple similaire à celui formé par l'ex-directeur du Fonds monétaire international (FMI) et son épouse journaliste. La société Wild Bunch serait derrière le film encore au stade embryonnaire, soutient L'Express en dépit d'un démenti de la maison de production. Les premiers plans de l'intrigue se concentrerait sur la chute d'un homme politique de haut vol, à cause de ses écarts sexuels.



L'affaire DSK a déjà inspiré un épisode de la série judiciaire New York : Unité spéciale