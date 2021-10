Trois scénarios étaient jusqu'à présent envisagés pour relier plus rapidement Paris à Caen. Après débats, la réflexion sur les deux premières pistes ont mené Réseau Ferré de France a proposer une nouvelle alternative, nommée "AB", et qui devrait être présentée demain à Bernay. Celle-ci prévoit de passer au plus proche d'Evreux et permettrait un temps de parcours de 50 minutes entre Rouen et Caen.