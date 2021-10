Rouen. Football (Ligue 2): Quevilly Rouen Métropole renversant face à Nancy ! 

Avec une formation inédite cette saison en 3-4-3, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole ont commencé par retomber dans leurs travers en encaissant un but sur une erreur défensive en première mi-temps avant de finalement retrouver des couleurs au cours de la 2e mi-temps avec deux buts signés de deux nouvelles recrues. Malgré l'expulsion de Jonathan Clauss après deux cartons jaunes, les joueurs de Manu Da Costa tiendront le coup et repartent avec les trois points de la victoire ce qui leur permet de retrouver la 18e place et de revenir à trois points du 17e Nancy justement.

Les buts

13e : sur un mauvais dégagement de Yakoubi la nouvelle recrue défensive, Bassi récupère le ballon, élimine Hartock et inscrit le premier but de la rencontre.

Nancy : 1 - QRM : 0

57e : sur un centre venant de la gauche de Marvin Gakpa, Ndao égalise avec une reprise de la tête qui trompe le portier nancéien.

Nancy : 1 - QRM : 1

61e : sur un centre venant de la droite cette fois de Jonathan Clauss, l'autre recrue offensive Jeff Louis adresse une tête plongeante qui donne l'avantage à QRM.

Nancy : 1 - QRM : 2

La fiche

Arbitre : M. Dos Santos.

Buts. Nancy : Bassi (13') ; QRM : Ndao (57'), Louis (61').

Avertissements. Nancy : Badila (23') ; QRM : Clauss (21' et 69'), Ndao (45'+1), Sery (48').

Expulsion : Clauss (69') à QRM.

Nancy : Ndy-Assembé - Badila, Lang, Diagne – Muratori (Fischer 31'), Clément, Abergel, Robic (Busin 57') – Bassi, Dalé, Koura (Hadji 77'). Entraîneur : Patrick Gabriel.

QRM : Hartock - Clauss, Lefort, Basque (cap), Sery, Yakoubi (Mamilonne 46') - Oliveira, Rogie – Ndao (Nguinda 73'), Louis (Taufflieb 89'), Gakpa. Entraîneur : Manu Da Costa.

