Deauville. Aéroport de Deauville : les vols vers Londres c'est fini

Deauville-Londres c'est fini. Mardi 6 février 2018, l'aéroport de Deauville-Normandie et la compagnie low-cost Ryanair ont mis fin à leur collaboration qui durait depuis trois ans. Le lien peut être fait avec l'arrêt des subventions de la Région Normandie (300 000 €). En 2017 cette ligne comptabilisait 17 644 passagers.

L'aéroport de Deauville en a profité pour faire un bilan de son année 2017 et pour présenter ce qui attend les voyageurs en 2018. Avec plus de 160 000 passagers, soit 17% de plus qu'en 2016, l'aéroport a doublé son nombre de passagers en dix ans.

Direction Agadir et Santorin

Parmi les nouveautés : direction le soleil ! La ligne Deauville-Agadir opérée par la compagnie Tui passe à l'année avec un vol hebdomadaire tous les vendredis, du 6 avril au 26 octobre. La Grèce et Santorin s'ouvrent à vous en juin et septembre avec la compagnie Héliades chaque dimanche, du 3 au 24 juin et du 2 au 30 septembre.

Mettez le cap à l'Est avec la Pologne et la Bulgarie. Ce sont des séjours qui sont proposés : un week-end à Cracovie de 4 jours (3 nuits sur place) du jeudi 10 au dimanche 13 mai ; et un circuit Cracovie – Varsovie (8 jours, 7 nuits), du dimanche 13 au dimanche 20 mai. Pour la Bulgarie, un vol est prévu le 5 juin pour une semaine de circuit au départ de Varna.