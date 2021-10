Rouen. Saint-Valentin : découvrez Rouen libertine

C'est une balade patrimoniale théâtralisée à partir de textes d'auteurs du XVIe au XXe siècle, comme Maupassant au Flaubert. Des textes qui traitent de l'érotisme. Les participants sont invités à suivre la troupe, composée de trois comédiens et d'un musicien qui accompagne la visite à la guitare électrique. Des haltes sont proposées en certains endroits de la ville où des textes sont lus et des scénettes sont jouées. "On part des grilles du palais de justice et on déambule surtout dans les rues piétonnes jusqu'à se diriger vers les jardins de l'hôtel de ville", précise Thomas Rollin, comédien et metteur en scène pour la compagnie Safran collectif.

Une visite masquée

Les participants sont invités à porter des loups, "pour pas qu'ils se reconnaissent, puisqu'il s'agit d'une balade libertine", sourit le comédien. C'est surtout une manière de redécouvrir le patrimoine et les textes de ces grands auteurs sous un autre angle, comme ceux de Flaubert, très imagés, mais qui lui ont quand même valu la censure, et un procès pour outrage en 1857. "Maupassant est plus cru avec des textes presque pornographiques en vers", ajoute Thomas Rollin.

Les lieux où sont jouées les scénettes sont inspirés par le livre "Rouen érotique". "Ce sont des endroits érotisants du patrimoine avec des façades sur lesquelles figurent des femmes nues par exemple. C'est aussi la rue du petit Mouton où se retrouvaient Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir dans les bains douches".

Le reste est à découvrir, dimanche 11 février 2018 lors de cette balade ouverte à tous, dès 12 ans, célibataires comme couples.

Rouen libertine, dimanche 11 février 2018 à 15h. Infos et réservations auprès de l'office de tourisme.

