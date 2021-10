Allemagne: accord entre conservateurs et sociaux-démocrates sur un gouvernement

"Nous avons un contrat de coalition" entre les démocrates-chrétiens (CDU/CSU) et les sociaux-démocrates du SPD, a déclaré Peter Altmaier, ministre des Finances et de la Chancellerie, après plus de quatre mois d'impasse politique.

A LIRE AUSSI.

Discuter avec Merkel? Les sociaux-démocrates à l'heure du choix

Allemagne: Merkel tente de rallier les sociaux-démocrates à un gouvernement

Angela Merkel prête à des "compromis douloureux" pour un gouvernement

Allemagne: discussions au sommet cruciales pour l'avenir de Merkel

Autriche: dernière mêlée électorale, l'extrême droite incontournable