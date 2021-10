Ifs - Argence. Chèques éco-énergie : le cap des 2 000 bénéficiaires franchi en Normandie

Lundi 5 février 2018, Alban Coisel a reçu un chèque éco-énergie de 9 200 € pour la rénovation thermique de sa maison à Argences (Calvados), un dispositif mis en place par le Conseil régional de Normandie en novembre 2016. Des aides de 800 à 9 200 € visent à encourager la rénovation énergétique des logements.

"Une superbe aventure"

Stéphanie Marie est propriétaire d'une maison à Ifs et bénéficiaire de ce dispositif : "C'est long, cela demande du temps et de l'énergie, mais c'est une superbe aventure, on voulait faire petit... on a fait grand... car on a été bien conseillés". Nicolas Sosson, rénovateur énergétique, voit là "un dispositif de la région très compétitif". Malgré quelques lourdeurs administratives, des angles de réflexions ont été soulevés afin de simplifier et massifier ce système.

Pratique. https://cheque-eco-energie.normandie.fr/

