Cherbourg. Première vague de neige : le Cotentin et l'Orne touchés

Dès 5h30 mardi 6 février 2018, les saleuses étaient de sortie sur les principaux axes du Cotentin dans la Manche, mais aussi sur la Route Nationale 13 entre Les Veys et Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, ainsi que sur la plaine d'Argentan et d'Alençon dans l'Orne. Par endroits des couches non négligeables de neige ont recouvert les territoires.

• Lire aussi. La Seine-Maritime déclenche son plan d'urgence pour les sans-abri



Près de 15 centimètres de poudreuse ont ainsi été mesurés aux alentours de minuit à Brillevast entre Tourlaville et Barfleur. Une situation analogue a pu être observée à Briquebec. Dans l'agglomération de Cherbourg à Digosville, il est tombé 5 cm. C'était tout blanc également à Echauffour près de l'Aigle.

Les quelques flocons parvenus jusqu'à Caen, sur le Bessin ou Saint-Lô n'ont en revanche pas tenu.

Vigilance orange

36 départements français sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas dont l'Orne. La Manche et le Calvados sont en jaune. La circulation est bien évidemment plus compliquée aujourd'hui qu'à l'accoutumée, avec des routes glissantes. N'hésitez pas à témoigner de vos difficultés sur la route en appelant Tendance Ouest au 0806 09 32 30 (coût d'un appel local), alors que d'autres flocons sont attendus sur l'ensemble de la région aujourd'hui.

A LIRE AUSSI.

La neige en approche dans l'Orne, le Calvados et la Manche

Neige et grand froid sur presque la moitié de la France

Intempéries : le point sur la situation en direct en Normandie