La neige en approche dans l'Orne, le Calvados et la Manche

Une perturbation neigeuse va toucher les départements de Basse-Normandie, dans la soirée et la nuit de lundi 5 à mardi 6 février 2018, jusqu'au mercredi 7 février 2018.

La perturbation neigeuse, avec quelques flocons lundi 5 février 2018 en début de matinée, dans la Manche sur les secteurs de Valognes, Cherbourg, Briquebec, Lessay ou la Haye-du-Puits, va prendre de l'ampleur au fil des heures.

Jusqu'à 10 cm dans l'Orne ?

Selon Météo Basse-Normandie, il pourrait tomber de 1 à 4 centimètres sur le sud-Manche, le sud du Calvados et dans l'Orne, avec des cumuls jusqu'à 10 centimètres sur les hauteurs du pays d'Ouche, le Perche et le sud de l'Orne. Des averses résisteront sur les côtes Ouest et Est du département de la Manche, mais quelques flocons pourront déborder dans les terres.

Météo France a placé le département de l'Orne en vigilance orange, les départements du Calvados et de la Manche en vigilance jaune.