Badminton : le Marommais Julien Maio conserve son titre

Engagé en double masculin aux championnats de France de badminton, Julien Maio, pensionnaire du club de Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), a conservé son titre le national le dimanche 4 février 2018.

Grands favoris et attendus au tournant par tous leurs adversaires, Julien Maio et Bastian Kersaudy n'ont pas tremblé. Le dimanche 4 février 2018, à Voiron (Isère), les deux internationaux français ont conservé leur titre de champions de France de badminton en double masculin. Une belle éclaircie dans la saison compliquée de Julien Maio avec son club de Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).

Départ raté en finale

À Voiron, le Normand d'adoption et son coéquipier breton ont atteint la finale sans rencontrer de difficulté. Mais les deux compères ont failli tout perdre à deux pas du titre. Face à la paire Gicquel/Rossi, Maio et Kersaudy ont dû concéder le premier set (18/21). Mais ils sont parvenus à se reprendre pour remporter les deux suivants sur le score de 21/8 et conserver leur titre de champion de France, avant de retourner poursuivre la saison dans leurs clubs respectifs.