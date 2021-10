Caen. Caen : un Frigo Solidaire pour la rue Ecuyère

A Caen, un projet de Frigo Solidaire se monte actuellement. "Les initiatives de frigos solidaires se développent de plus en plus." remarque Clémence Thomine, la gérante de l'Aromathèque de Caen. C'est après avoir visionné des vidéos de ces installations en libre-service avec ses collègues de l'Aromathèque Lyon, que la commerçante a décidé d'en mettre un en place à Caen. Le principe est simple: un frigo est mis à disposition dans la rue pour que les uns puissent le remplir par des dons, et d'autres, dans le besoin, puissent en profiter.

C'est le second projet de ce type en Normandie.

Après avoir souscrit à la charte de l'association des Frigos Solidaires, basée à Paris, Clémence Thomine doit désormais recueillir 1300€ de dons pour financer l'achat et la livraison du frigidaire. " Donner ne serait-ce que 5€, c'est déjà super !"encourage-t-elle. Plus de 500€ sont déjà récoltés ce 2 février 2018. "Il y a eu une belle vague d'entrain au début de la collecte mais ça stagne en ce moment."

"J'espère que les gens seront raisonnables"

Le frigo sera installé devant la boutique de l'Aromathèque, au bout de la rue Écuyère. "On est dans un coin un peu discret, parfait pour que les gens dans le besoin puissent y accéder dans l'intimité". La commerçante, qui s'occupera de l'entretien, rentrera le frigo toutes les nuits. Il sera en place entre 10h et 19h dans la journée. "J'espère que les gens seront raisonnables et qu'il n'y aura pas d'abus. Cette initiative doit permettre aux plus démunis d'avoir accès à des produits frais, mis à disposition par des particuliers, mais également par des restaurateurs." confie la gérante du magasin. Certains commerçants et restaurateurs se sont d'ores et déjà engagés à contribuer au remplissage du frigo. "Certains produits ne peuvent pas être déposés, tel que le poisson, la viande et les produits cuisinés chez soi, pour des raisons d'hygiène." précise-t-elle.

Pour soutenir son projet, rendez-vous sur la collecte du frigo solidaire de Caen.

L'Aromathèque , 37 rue Écuyère à Caen. Collecte en ligne : Helloasso - frigo solidaire l'Aromathèque

