Caen. Normandie : les agents de la Région en grève

Ils étaient près de 350 agents de la Région Normandie à s'être mobilisés, à l'appel de la CGT, jeudi 1er février 2018 devant le Conseil régional à Caen (Calvados). Huit cars avaient fait la route : cinq en provenance de la Seine-Maritime et trois des départements de l'ex-basse Normandie.

Reconnaissance du travail et de la pénibilité

Le président de Région, Hervé Morin, veut, entre autres, que les agents effectuent leurs 35 heures, comme l'exige la loi soit 1 607 heures annuelles. Pour les syndicats, Hervé Morin ne tient pas compte des horaires fractionnés et de la pénibilité du travail de certains agents notamment dans les lycées.

"Il y a des personnels qui travaillent 43 heures/semaine dans les lycées. On demande une reconnaissance de leur travail et une possibilité d'attribuer des jours en fonction de ces dépassement d'horaires. Pour les agents du siège, on demande une reconnaissance de certains critères comme le mal-être au travail dû à la pression, au stress et qui pourrait être pris en compte", explique Olivier Léger, représentant du syndicat CGT de la Région Normandie.

Les agents seront reçus vendredi 2 février par Hervé Morin à Rouen (Seine-Maritime).

Les agents de la région #Normandie mobilisés devant le Conseil Régional à #Caen pic.twitter.com/GHIgB2y8qn — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 1 février 2018

