Saint-Aubin : une interpellation musclée

Après quelques heures de beuverie, il entreprend de rentrer chez ses parents et s’empare autoritairement des clefs de la voiture. Son frère l’accompagne, “pour surveiller la bonne fin des opérations”. Ils se disputent lorsque Marc prend une rue en sens interdit. La police a repéré la manœuvre et vient opérer un contrôle. Mais l’interpellation est mouvementée. Marc se débat tellement qu’il arrache la manche du blouson polaire d’un des policiers. Vérification faite, il a 2, 37 g par litre de sang et n’a plus le droit de conduire. En comparution immédiate, lundi 28 novembre, il explique qu’il venait d’apprendre que son chien était entre la vie et la mort et qu’il avait noyé son chagrin dans l’alcool. Devant ses huit condamnations, dont sept pour conduite en état alcoolique, le procureur réclame huit mois d’emprisonnement ferme ainsi que la révocation d’un ancien sursis.

Marc a finalement été condamné à huit mois d’emprisonnement ferme, avec incarcération immédiate. Viennent s’y ajouter trois mois d’un sursis datant du 19 mai 2011. Un sevrage alcoolique “contraint et forcé”, a commenté un magistrat.