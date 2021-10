A l’affiche cette semaine : Le Chat Potté

Pour l’heure, il a réussi à s’échapper de prison et il se lance à la recherche de deux bandits qui seraient en possession des haricots magiques permettant l’accès au château des Géants, là-haut dans le ciel, où séjourne la célèbre oie aux œufs d’or.

Dans sa quête, il tombe sur un redoutable bretteur qui se révèle être une femme, Kitty Pattes de Velours, la plus célèbre voleuse d’Espagne.

Certains personnages récents de films d’animation sont si séduisants ou si cocasses que les spectateurs ont envie d’en savoir un peu plus sur eux. C’est le cas du Chat Potté, présent dans la série "Shrek" depuis le second épisode. Avec ses yeux malicieux en amande, son pelage soyeux, sa séduction naturelle, surtout auprès des dames !, et son épée d’habile bretteur, il a séduit maints spectateurs.

Superbes dessins

Avec ce film, les studios DreamWorks offrent une jolie balade dans l’enfance et la jeunesse du compagnon de Shrek. Les dessins sont superbes, les couleurs très jolies et l’animation fluide. Certaines scènes sont de véritables morceaux de bravoure, en particulier celles dans les nuages, en route pour le château des Géants, avec un excellent rendu des nuages.

L’histoire, qui parle du pardon des offenses et de rachat, dispense, sans en avoir l’air, une jolie petite morale, et ravira petits et grands.