Clin d’oeil sur la lentille

Crème de lentilles au porc et lard fumé

Pour 4 personnes



Préparation et cuisson :

moins de 30 mn



600 g d’échine

80 g de lard fumé

200 g de lentilles du Puy

1 oignon

2 gousses d’ail

1 bouquet garni

1 bouquet de ciboulette

2 dl de crème double

Sel et poivre du moulin



Faire suer le lard coupé en dés et l’oignon haché. Ajouter les lentilles, mouiller avec 1/2 l d’eau, saler, ajouter le bouquet garni et laisser cuire 15 mn environ.

Faire revenir 4 à 5 mn la viande taillée en gros bâtons.

Vérifier la cuisson des lentilles, ôter le bouquet garni, ajouter la crème et laisser cuire 3 à 4 mn à tout petit feu.

Servir la crème de lentilles et les bâtons de porc, parsemés de ciboulette ciselée, dans des assiettes creuses.



Alternative viande : l’échine peut être remplacée par de la pointe de filet.