Bien dans mon assiette, forum à voir cet après-midi à Cherbourg

Un forum santé sur la nutrition est organisé en ce moment à Chernourg. Jusqu'à 19h, venez apprendre à manger mieux avec des conseils d'experts. Des conseils qu'il est possible d'appliquer au quotidien chez soi et non pas des conseils uniquement théoriques.

En plus de ces intervenants, il y a un concours de soupes organisé avec lequel les gagnants repartiront avec des lots. Profitez aussi d'une animation musicale.

De 14h à 17h30 : ATELIERS (cuisine, nutrition, consommation raisonnée, cuisiner malin, séances sportives)

De 16h à 17h30 : CONCOURS DE SOUPE Inscription et détails au 02 33 01 64 76 Tout le monde y gagne… De nombreux lots remis à 18h30

De 17h30 à 18h30 : SPECTACLE DEBAT (plaisir à table "Hans et Gräetel au supermarché", suivi d'un débat.

Ecoutez Paule VISTE nous détailler cet après-midi: