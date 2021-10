Colombelles. Fermeture du collège de Colombelles : que craignent les parents d'élèves ?

Ils ne lâchent rien. Les parents d'élèves, l'association pour le maintien du collège à Colombelles (Calvados) et le maire, Marc Pottier, continuent de se mobiliser contre la fermeture programmée du collège Henri Sellier à la rentrée 2018. Le Conseil départemental doit prendre sa décision lundi 5 février ou mardi 6 février.

L'une des raisons évoquées par le Conseil départemental pour la fermeture du collège est le faible taux d'occupation de l'établissement (49 %). Raison non suffisante pour le maire de la commune qui, chiffres de l'INSEE à l'appui, démontre que la démographie ne cesse de croître à Colombelles. Les collégiens seraient donc scolarisés dans le nouveau collège de Mondeville, d'une capacité de 550 places.

Les parents d'élèves s'inquiètent. Ce basculement vers Mondeville signifie de grands changements. "On peut parler de la restauration scolaire, avance Lydie Renault, représentante élue des parents d'élèves, près de la moitié des élèves ne mangent pas à la cantine à Colombelles parce qu'ils peuvent rentrer chez eux et pour faire des économies aussi. À Mondeville ils seront obligés d'y manger pour des questions pratiques mais cela représente un coût entre 80 et 90 € par an pour les parents. Ça n'est pas négligeable".

Le transport également pose question. "Passer de Colombelles à Mondeville ça a un coût, explique Marc Pottier, le maire, il va falloir des bus pour faire la liaison, cela représenterait un coût de 750 000 €", "sans parler du temps de transport, près de 40 minutes, alors que là mes enfants peuvent y aller en 10 minutes à pied", ajoute la représentante des parents d'élèves. Le coût pour les parents est estimé à 89 € par an et par enfant.

La population de Colombelles augmente, celle de Mondeville également, "et nos enfants vont devoir aller dans d'autres établissements de l'agglomération" , craint Lydie. "Nous refusons que les collégiens de Colombelles soient une variable d'ajustement", conclut le maire.

Les parents d'élèves se mobilisent lundi 5 février devant le Conseil régional, là où doit avoir lieu le vote, à 9h30.

