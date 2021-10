CFA : Mondeville dans le creux de la vague

Très performante offensivement, l'équipe réserve guingampaise a obtenu un succès mérité au stade Michel Farré. Ce n'est pas sans déployer de solides arguments qu'elle a mené 4 – 0 en première mi-temps. Mais Jean-François Péron, l'entraîneur mondevillais, ne pouvait s'empêcher de penser qu'un paramètre extérieur avait amplement facilité la tâche des jeunes guingampais. "Je n'ai pas l'impression que c'est Guingamp qui a gagné le match, avance Jean-François Péron. On leur a donné. Ils ont fait un bon match offensivement, mais ils n'avaient pas besoin de ça..." L'En Avant a inscrit un but litigieux, Mondeville s'en est vu refuser un but apparemment valable ainsi qu'un pénalty, entre autres décisions contestées.

Glissade vers le ventre mou

Cependant, ces faits de jeu n'expliquent pas à eux seuls la lourdeur du score (2-4). "On n'a pas été solides", reconnaît Jean-François Péron, qui trouve néanmoins un motif de satisfaction dans l'attitude de ses joueurs : "Je suis fier du comportement de mes joueurs en deuxième mi-temps. Maintenant, il va falloir soigner les têtes... » Mondeville est septième du groupe H de CFA 2 avant de se déplacer à Vannes, dimanche 4 décembre.