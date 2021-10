CFA : la réserve de Malherbe se met en difficulté

Samedi 9 avril, les Caennais se sont inclinés 2-1 à Yzeure, quatrième du classement. Deux erreurs individuelles auront coûté les deux buts adverses : une glissage de Sorbon sur le premier et une grosse erreur de marquage sur le second. Les Caennais avaient pourtant montré une certaine envie en égalisant au retour des vestiaires par Gustarimac (1-1, 48'). Mais Izeure les a condamnés à perdre sur un but dans les dix dernières minutes de jeu (2-1, 84').

Caen va devoir réagir dès dimanche 17 avril (15h) contre La Vitréenne, battue seulement trois fois cette saison, pour ne pas sombrer dans la zone rouge. À domicile, les Malherbistes n'ont pas le droit à l'erreur.