Caen. Le Salon de l'immobilier de Caen revient dans une nouvelle formule

Si vous avez un projet d'achat qui vous trotte dans le coin de la tête, un détour par le Parc des expositions de Caen (Calvados) s'impose : le Salon de l'immobilier s'y déroule du vendredi 26 au dimanche 28 janvier 2018. Et cet événement devenu incontournable au fil des années - "c'est l'un des plus gros salons immobiliers du Nord Ouest de la France", assure Olivier Henrotin, l'organisateur - revient dans une version améliorée. Cette année, changement de décor et surtout arrivée de nouveaux exposants : ils sont 15 de plus que l'an dernier.

Un marché en pleine croissance

En tout, 56 professionnels allant de l'agent au promoteur immobilier en passant par le conseil bancaire, seront présents sur le salon. L'occasion "de recevoir des conseils personnalisés, de se mettre à jour sur les nouvelles réglementations et d'avoir un panorama du marché caennais", présente Olivier Henrotin. Objectif de l'année : dépasser les 1 500 - 1 600 visiteurs habituels pour franchir la barre des 2 000.

Et si l'événement bouge autant, c'est qu'il est bel et bien à l'image du marché caennais : en mouvement ! "Le marché est en pleine croissance depuis trois ans, les ventes reprennent", dessine l'organisateur. Un dynamisme booster notamment par deux dispositifs : la loi Pinel "qui a vraiment été bien comprise par le grand public" et le prêt à taux zéro pour les primo-accédants.

De beaux projets sur Caen

Et à Caen, ce mouvement est aussi porté par "de grands projets d'urbanisme". Des travaux qui permettront notamment de desservir un quartier en plein boom : celui de la presqu'île. "Beaucoup de constructions résidentielles se préparent dans le quartier de la bibliothèque, c'est là que tout va se passer dans les prochaines années", prédit Olivier Henrotin.

"Deux programmes y ont été lancés, précise Laura Dubuisson, déléguée régionale à la Fédération des promoteurs immobiliers de Normandie. Ils représentent au global environ 90 logements privés disponibles à la réservation soit près de 15% de l'offre actuelle sur la ville de Caen." La ville présentera d'ailleurs sur ce sujet, ainsi que sur les travaux du tram, une grande exposition qui dessinera les contours de la ville de demain.

