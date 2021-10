Sécurité, hygiène, 246 établissements ornais contrôlés par les services de l'Etat l'été dernier.

Parcs de loisir, centre de vacances, restauration rapide : 246 établissements ornais ont été contrôlés cet été par les services de l’Etat. Le bilan vient d’être dressé, et bonne nouvelle : une situation globalement satisfaisante dans l’Orne. Pas de manquement grave ni à l’hygiène, ni à la sécurité. Principales non-conformités sur des non respects de date de consommation des aliments ; des sanctions administratives et pénales ont concerné quelques établissements. De tels contrôles seront renouvelés à l’occasion des fêtes de fin d’année.