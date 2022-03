Caen. Cannabis : la simple amende "ne changera rien" pour un addictologue de Rouen

Un rapport parlementaire est remis mercredi 24 janvier 2018 au gouvernement, plaidant pour une amende systématique pour les consommateurs de cannabis. La condamnation possible à une peine de prison pourrait alors disparaître. À cette occasion, Alexandre Baguet, addictologue au CHU de Rouen (Seine-Maritime), était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest.

Alexandre Baguet, addictologue au CHU de Rouen Impossible de lire le son.

La majorité des jeunes l'ont testé

"Il faut d'abord partir du constat que la France est le plus gros consommateur de cannabis en Europe et qu'on a l'arsenal de sanctions le plus fort", constate de médecin seinomarin. "En tant que docteur, ce qui m'intéresse, c'est l'accès au soin. Le cannabis à l'échelle individuelle a des effets négatifs et je pense que les sanctions moins lourdes vont probablement favoriser l'accès au soin."

Il rappelle aussi que le cannabis demeure "extrêmement disponible". En France, 70% des jeunes de 17 ans ont déjà testé cette substance. "Il est donc probable que ça ne changera pas grand-chose !"

A LIRE AUSSI.

La consommation de cannabis bientôt passible d'une simple amende ?

Le Canada se prépare à légaliser le cannabis

Entre les deux tours, marche pour la dépénalisation du cannabis à Paris

La légalisation du cannabis peut faire augmenter la consommation

Remède ou drogue: le cannabis "thérapeutique" fait débat en Afrique du Sud