Ski: la victoire pour Hirscher, qui égale Maier au slalom de Schladming

L'Autrichien Marcel Hirscher a remporté mardi le slalom nocturne de Schladming, devançant son rival norvégien Henrik Kristoffersen deux jours après la victoire de celui-ci à Kitzbühel, et égalant son compatriote Hermann Maier avec 54 victoires en Coupe du monde de ski alpin.

En 1 min sec /100, devant quelque 45.000 spectateurs déchaînés, le leader du classement général et de la spécialité a rappelé qui était le patron, remportant son sixième slalom et sa neuvième victoire cette saison, à moins d'un mois des JO de Pyeongchang où il visera son premier or olympique.

Déjà en tête à l'issue de la première manche, il devance de 39/100 Kristoffersen et de 2 sec 13/100 le Suisse Daniel Yule, qui vient compléter le podium pour cette épreuve avec la plus forte affluence du circuit.

Meilleur Français, le jeune espoir Clément Noël (20 ans), 6e à 2 sec 43/100, décroche son deuxième top 10 d'affilée, après sa huitième place à Kitzbühel dimanche, et semble assuré de valider son ticket pour les JO.

Sacré une seule fois jusqu'alors entre les piquets serrés sur la Planai, en 2012, Hirscher égalise le nombre de 54 succès en Coupe du monde de son aîné "Herminator" Maier, roi de la vitesse dans les années 2000.

S'il partage désormais la deuxième place du nombre de succès sur le circuit majeur, derrière Ingemar Stenmark, la marque de 86 victoires du Suédois reste encore loin. Mais pas totalement inaccessible, du moins en théorie, à 28 ans.

La victoire de Schladming rapproche en tout cas un peu plus Hirscher d'un septième Gros globe de cristal, ce qui constituerait un nouveau record.

