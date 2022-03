Missy. Migrants : un nouveau centre pour 76 mineurs dans le Calvados

Le Conseil départemental du Calvados renforce son dispositif d'accueil destiné aux migrants mineurs isolés. Lundi 22 janvier 2018, en commission permanente, les élus ont acté la création d'un centre destiné à accueillir les jeunes non accompagnés, ceux qui le sont ne relevant pas de la compétence de cette collectivité. Ils ont ainsi fait l'acquisition d'un ancien Ephad situé au Val d'Arry sur la commune de Missy, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Caen. "Nous avions besoin d'un site qui leur est entièrement dédié, pour assurer leur sécurité à leur arrivée et entamer sereinement un processus d'intégration, en commençant par l'évaluation de leur minorité", explique Michel Rocca, président de la commission "Enfance, Famille, Logement et Insertion" au sein du Conseil départemental.

Michel Rocca, président de la commission "Enfance, Famille, Logement et Insertion" au sein du Conseil départemental. Impossible de lire le son.

Une deuxième chance

76 mineurs y seront accueillis à partir du mardi 30 janvier. Il s'agit en grande partie des jeunes qui se trouvent actuellement hébergés en urgence à Courseulles, dans des locaux dont le bail s'arrête à la fin du mois. Ils sont le plus souvent originaires du Congo, du Mali, de Guinée, d'Angola et d'Ethiopie. "Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est que le temps d'accueil à Missy sera un temps d'éducation", s'enthousiasme le maire de la commune, Christian Vengeons, ravi de pouvoir donner une deuxième chance à des jeunes que la vie n'a pas épargnés. Actuellement, 338 mineurs étrangers sont pris en charge par le Conseil départemental.

A LIRE AUSSI.

"Jungle": les mineurs au coeur de la fin du démantèlement

Le sort des jeunes migrants de Calais en voie de règlement