Argentan: le jockey est décédé

Tombé dans la 6e épreuve du programme, le jockey de 21 ans, qui était dans le coma depuis son accident, ne s'est pas réveillé à l'hôpital d'Alençon où il avait été transporté.

Benjamin Boutin, qui avait suivi le cursus d'apprentissage de l'école des courses, montait pour l'entraîneur Pascal Bary, le jour de l'accident.

"Dès le départ, le pronostic vital de Benjamin était engagé. Il est tout de suite tombé dans un coma profond et il nous a quitté ce matin", a précisé Ronan Thomas, lui-même jockey de plat. "Ce genre de tragédie est heureusement peu fréquente. Le dernier jeune mort en course est Guillaume Javoix, il y a environ deux ans. C'était dans une course d'obstacles".

"Jockey est un métier à haut risque. Les pelotons de chevaux sont lancés à 60 km/h. On est les uns à côté des autres et selon la chute, comme pour Benjamin, le pire arrive parfois", a rappelé Ronan Thomas.