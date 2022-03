Deux surveillants agressés à Longuenesse par un détenu et conduits à l'hôpital

"Un détenu a agressé deux surveillants avec un pied de table et les a touchés au bras. Les détenus ont été conduits à l'hôpital", a indiqué à l'AFP la Direction de l'administration pénitentiaire. D'après Yannick Lefebvre du syndicat Ufap-Unsa, "l'agression a eu lieu vers 18H30 et les deux victimes sont un surveillant et une surveillante".

