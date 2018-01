Prison ferme : condamné à deux reprises pour viol, il ne déclare pas son adresse

Condamné par deux fois pour viol, un quinquagénaire devant justifier chaque mois de son domicile auprès de la gendarmerie de Vire au sud-ouest de Caen (Calvados), omet de le faire en novembre 2017. Cette négligence lui vaut une peine de prison ferme.

À Vire au sud-ouest de Caen (Calvados) en novembre 2017, Martial Leconte âgé de 52 ans et inscrit au fichier des délinquants sexuels, ne se présente pas à la gendarmerie comme il a injonction de le faire mensuellement afin de justifier de son domicile. Une alerte est alors déclenchée et jeudi 18 janvier 2018. Il comparaissait devant le tribunal de grande instance de Caen.

Douze mentions dans son casier judiciaire dont deux pour viols

Parmi les douze mentions inscrites dans son casier judiciaire (contrefaçons, vols avec violence, outrages, soustraction d'enfant à une personne en ayant la garde), figurent deux condamnations pour viols sur mineures de moins de quinze ans. À la cour, il explique qu'il n'avait tout simplement pas compris qu'il devait se plier à cette injonction chaque mois, car pour la plupart des condamnés, cette mesure s'applique le plus souvent de tous les ans ou semestres. Mais ayant été reconnu dangereux, son obligation de justification de domicile a été mensualisée.

Fragilité et psychopathie

L'homme est sous curatelle. L'expert psychiatre parle de psychopathie, d'impulsivité, d'alcoolisme et de grande fragilité. "Sa personnalité nous fait craindre la réitération des agressions sexuelles, on ne peut pas se permettre de perdre sa trace", fait remarquer le président du tribunal correctionnel, Christophe Subts. Le procureur allant dans ce sens requiert deux mois de prison ferme. Le prévenu explique qu'il tente de s'insérer, suivant stages et formations. Il ajoute qu'il limite les prises de risques en évitant de rencontrer des enfants : "Si je retourne en prison, ce que j'ai entrepris ne sert à rien…"

Néanmoins, en raison de son passif, il écope de deux mois ferme, l'aménagement de la peine étant toutefois possible.

A LIRE AUSSI.

Normandie : le délinquant sexuel ne donne pas son adresse, six mois de prison

Calvados : alcoolisé et sans permis, il refuse l'éthylomètre

Normandie : "je fais appel ou je me suicide !", déclare le prévenu à la barre

Calvados : fiché pour viols, un homme s'installe à Londres sans prévenir