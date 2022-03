Open d'Australie: première alerte pour Caroline Garcia

La Lyonnaise, 8e mondiale, a dû servir deux fois le dos au mur dans la troisième manche et garder son calme lors de deux égalités à 5-6 pour la Tchèque, avant de conclure 6-7 (3/7), 6-2, 8-6.

"Je suis contente de la victoire et c'est à peu près tout. Le niveau de jeu n'est pas trop là pour l'instant", a reconnu la N.1 française, qui avait été un peu laborieuse aussi au premier tour face à l'Allemande Karina Witthoeft.

"J'avais le match en main au premier set (elle menait 4 à 1, ndlr) et je l'ai laissé partir. Dans le troisième, j'ai à nouveau l'avantage (2-0), mais je laisse filer beaucoup trop rapidement. Il y a de bons passages, mais ce n'est pas régulier, c'est ça qu'il faut essayer d'améliorer au prochain tour", a dit Garcia, qui affrontera la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 56e mondiale.

La Française a été malmenée par les grands coups droits de la gauchère tchèque, 62e mondiale, et elle a commis des fautes "en pagaille" en tentant d'agresser sa deuxième balle.

37 degrés à l'ombre

Après la fraîcheur des deux premiers jours, la température est brutalement montée à plus de 37 degrés à Melbourne, rendant pénibles les conditions de jeu, mais la Française "n'a pas trop souffert".

"Je m'attendais à pire. Les gros courts sont un peu protégés par rapport aux petits. Il y a un petit peu d'ombre et il fait un peu moins chaud", a dit Garcia, qui a joué dans la Hisense Arena, la troisième enceinte principale de Melbourne Park.

"J'ai essayé de bien récupérer aux changements de côté, de bien m'hydrater et d'utiliser la glace pour réduire au maximum la température du corps. Dans les derniers jeux j'avais un peu les pieds qui chauffaient mais à part ça ça allait.

Qualifiée pour le troisième tour à Melbourne pour la troisième fois de sa carrière, Garcia refuse de "voir beaucoup plus loin". "Il n'y a pas si longtemps ce n'était pas si normal pour moi de passer les premiers tours d'un Grand Chelem. Je suis passé pour l'instant dans la douleur en ne jouant pas très bien. Il faut vraiment que j'arrive à me concentrer sur mon jeu et à progresser. Je sais qu'il faut rester humble", a dit la Lyonnaise, âgée de 24 ans, qui se méfie de sa prochaine adversaire.

"C'est une fille qui a très bien commencé l'année. Elle a fait la finale à Brisbane (début janvier) en sortant des qualifs et en battant de très bonnes joueuses (notamment Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Anastasja Sevastova). C'est une fille dangereuse qui joue bien à plat, tendu des deux côtés", a-t-elle estimé.

A LIRE AUSSI.

Open d'Australie: les Français Garcia et Paire éliminés au 3e tour

Roland-Garros: Garcia-Pliskova, refaire le coup de la Fed Cup

Fed Cup: les Françaises face au monument tchèque en finale

Tennis: Garcia, de la révélation à la confirmation

Masters: Venus Williams met fin au rêve de Caroline Garcia