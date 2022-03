Hérouville-Saint-Clair. Bonne table près de Caen : le Bollywood, un voyage savoureux en Inde

Pour mettre un peu de piment dans notre grise journée, c'est au Bollywood, nouvelle adresse installée depuis deux mois à Hérouville Saint-Clair (Calvados) que nous nous installons cette semaine pour notre bonne table.

Piquant juste ce qu'il faut

Le nom de l'enseigne promet un joyeux dépaysement et le décor de la salle à manger, aux couleurs bleutées, rappelle l'Inde et son Taj Mahal en relevant le défi de ne pas, pour autant, tomber dans le kitsch. La carte des plats est, elle, un voyage tout en saveurs. Au choix notamment, du poulet ou agneau Tikka Massala, un curry de crevettes, une soupe aux lentilles ou encore des biryanis, plats traditionnels à base de riz, d'épices et de viande.

Mon amie opte pour une soupe aux pois chiches et poulet "piquant juste ce qu'il faut" tandis que je choisis un poulet Korma, délicieux mélange de viande, lait de coco, poudre d'amande et noix de cajou. Le tout bien sûr accompagné des incontournables naans fromage. Relevés juste ce qu'il faut, les plats sont savoureux et plutôt copieux.

Les plus gourmands pourront toutefois se laisser tenter par une entrée - avec un large choix de grillades, de beignets ou de samoussas. Si vous êtes plus sucrée, la carte des desserts compte notamment Halwa (semoule sucrée à l'amande et noix de cajou), Kulfi ou Gulab Jamun. Le restaurant propose différentes formules : un menu express à 7,90 €, un menu du jour à 10,90 € ou une formule Bollywood à 14,90 €.

