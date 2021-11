Rouen. Bonne table à Rouen : Gandhi, avenue de Bretagne, rive gauche

Si la devanture ne paye pas de mine, l'intérieur du restaurant est richement décoré aux couleurs de l'Inde. Situé sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime), Gandhi propose des spécialités indiennes aussi bien dans l'assiette que sur les murs. Vous passerez votre pause déjeuner en compagnie de portraits représentants des hommes et des femmes indiennes, le tout dans un mélange de couleurs rouge et doré.

Une décoration agréable

La salle est spacieuse et lumineuse grâce aux baies vitrées qui donnent sur la rue. Plus d'une vingtaine de tables sont disposées, habillées de belles nappes blanches et de chaises au décor finement travaillé.

Sur la carte, il y a un large choix aussi bien dans les entrées que dans les plats. Poulet, bœuf, crevettes, il y en a pour tous les goûts. Pour la pause du midi, je m'oriente vers la formule Maharani à 17,90€ (il existe aussi une formule midi à 10,50€, mais avec un choix plus limité).

Un voyage culinaire

Parmi les propositions, je choisis un poulet tandoori en entrée avec une viande moelleuse et délicatement relevée. Pour le plat, un généreux curry de crevettes arrive sur la table, accompagné d'un riz basmati. Le plat est légèrement épicé, de quoi faire voyager les papilles jusqu'en Inde. Sans oublier, en supplément, un nan, le fameux pain que l'on déguste en Inde.

Je termine, en dessert, avec un halwa coco, une spécialité à base de semoule. Sans hésiter, Gandhi est sûrement l'un des meilleurs restaurants indiens de Rouen !

Pratique. Gandhi, 18 avenue de Bretagne à Rouen. Tél. : 02 35 71 95 44