Caen. L'union libre séduit de plus en plus en Normandie

Si les Normands aiment toujours se passer la bague à doigt - 72% des couples de la région sont mariés - les unions libres et le Pacs séduisent de plus en plus.

L'Orne et la Manche plus fans du mariage

Une tendance particulièrement vraie dans le Calvados et en Seine-Maritime où plus de 21% des couples vivent en union libre. Et c'est particulièrement vrai chez les jeunes : plus de 66% des moins de 30 ans dans le Calvados, et près de 64% en Seine-Maritime vivent en couple sans être mariés ou pacsés.

Dans la Manche et l'Orne, les couples sont plus traditionnels. Dans l'Orne, 75,1 % d'entre eux sont mariés, soit près de trois points de plus que la moyenne nationale.

Source : Insee 2017 - MC Nouvellon

