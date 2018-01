Petit Biscuit dans les rues de Rouen pour distribuer des places de concert

Petit Biscuit sera en concert dans sa ville, à Rouen, le jeudi 1er février 2018. Pour le faire savoir, l'artiste électro annonce sur les réseaux sociaux qu'il sera dans les rues de la ville aux cent clochers à partir de 18h le lundi 15 janvier 2018 avec des places à offrir aux premiers qui le trouvent.

Le rendez-vous est donné ! Sur les réseaux sociaux, l'annonce du musicien rouennais (Seine-Maritime) Petit Biscuit n'est pas passée inaperçue. Le lundi 15 janvier 2018, l'artiste a prévu d'aller se promener dans les rues de sa ville avec un cadeau pour les premiers fans qui le reconnaitront. À partir de 18h, il remettra 15 invitations pour son concert prévu au Zénith de Rouen le jeudi 1er février 2018.

Rendez-vous dans la rue

Sur Facebook et sur Twitter, son message a généré des centaines de partages, de retweets et de "like" en l'espace de quelques heures. Les Rouennais devraient donc être nombreux à partir à la recherche de l'auteur du tube Sunset Lover dans la soirée. La chasse est ouverte !

