Rouen. À Rouen, le concours lycéen d'éloquence est de retour

C'est devenu une habitude à chaque début d'année depuis 2011. Les représentants de l'Académie de Rouen (Seine-Maritime) et de la Métropole ont présenté la 8ème édition du concours lycéen d'éloquence, le jeudi 11 janvier 2018, dans les locaux du lycée Pierre Corneille de Rouen.

Autour d'un sujet imposé, les élèves volontaires auront de 6 à 8 minutes pour présenter leur exposé soigneusement bâti. Les inscriptions sont déjà ouvertes et se clôtureront le 23 février 2018.

Un exercice scolaire et citoyen

Les organisateurs sont unanimes sur les vertus pédagogiques de ce concours. Il forme à la recherche documentaire, à la construction d'une argumentation et à la prise de parole en public. Des qualités requises pour la poursuite d'études supérieures et plus généralement tout au long de la vie citoyenne de ces futurs adultes. Cet exercice est donc ouvert à toutes les filières et tout les établissements du territoire.

Des sujets aussi universels que d'actualité

Les élèves de seconde qui seraient tentés par l'aventure seront invités à plancher sur les sujets qui ont eu les faveurs du jury, à savoir "La notion d'apprentissage et d'expérience, même à travers la défaite" pour les jurys intermédiaires et autour du principe de laïcité comme garant des libertés fondamentales pour le jury final.

Les lauréats des trois prix en jeu, celui de la filière générale, de la filière technologique et professionnelle ainsi qu'un prix spécial du jury seront connus le 23 mai 2018.

