Sortie cinéma : les aventures de la famille Noël

Réponse : grâce à une organisation quasi militaire, et avec l’utilisation de toutes les ressources de la technologie.

Fini le traîneau tiré par des rennes ! Aujourd’hui, malgré son grand âge, le descendant de la célèbre lignée de pères Noël fait appel aux compétences de Steve, son fils aîné et futur père Noël, pour diriger son organisation, tandis qu’Arthur, le cadet, répond aux lettres des enfants.

Pourtant, cette année, une chose impensable s’est produite : un enfant a été oublié ! Steve pense que ce n’est pas grave, tous les autres enfants ayant été satisfaits, mais Arthur est catastrophé et décide de prendre les choses en main, malgré sa maladresse et sa peur congénitale.

Comment mettre en scène le père Noël sans refaire ce qui a déjà été fait ? Tout simplement en ajoutant à l’histoire classique de la distribution des jouets, une histoire, tout aussi classique, mais remise au goût du jour, de lutte entre les anciens et les modernes, de transmission, de déshumanisation de notre société technologique. Ce très joli film d’animation offre une belle réflexion sur tous ces thèmes. Avec de nombreuses scènes cocasses, des dessins extraordinaires, des situations savoureuses, les scénaristes ont fait preuve de beaucoup d’inventivité, tant dans l’histoire que dans les dessins.