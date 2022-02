Le-Havre. Épiphanie, le Mag à la découverte des fèves Midgard à Sainte Adresse

C'est au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation située sur les hauteurs de cette banlieue chic du Havre qu'Arnold Debris Robinson fabrique ses fèves.Comme un véritable artisan, il fabrique 10 à 12 000 fèves par an et chez lui vous ne trouverez pas de fève à l'effigie des plus grands personnages de fiction pour enfants.

"Des fèves culturelles"

L'entreprise Midgard fabrique donc des fèves à la demande. En 2017, figurent sur la liste de ses créations des fèves saluant le 500ème anniversaire du Havre ou des Bains de mer de Dieppe. Sa première fève, c'est en 1995, qu'il l'a imaginée avec son père Jean Pierre, elle représentait le pont de Normandie et "elle a fini dans le bureau du premier ministre de l'époque"

Un travail d'Orfèvre

C'est dans de la plasticine que l'artisan sculpte les moindres détails de ce qu'il veut représenter. Le travail est millimétré pour fabriquer le moule qui accueillera la porcelaine. Celle-ci sera ensuite travaillée parfois pendant 3 jours pour créer le produit fini, la fève.

