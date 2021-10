Les Dunes de la rue Arcisse de Caumont

Bienvenue aux Dunes, rue Arcisse de Caumont, une venelle plutôt connue pour ses bars et ses petites boutiques de décoration que pour ses adresses culinaires. N’hésitez pourtant pas à franchir la porte cochère du numéro 30.



Préparation maison

Installé au cœur d’une superbe bâtisse aux allures d’hôtel particulier, la maison n’ouvre qu’en journée pour mieux répondre à sa vocation de salon de thé. Mais la cuisine, présente dès l’entrée, rappelle volontiers aux visiteurs que le maître des lieux met la main à la pâte tous les midis. La carte n’est que peu fournie, mais qu’importe tant les plats proposés sont originaux, copieux et délicieux. Lors de ma visite, je me suis laissé séduire par le crumble de poisson, astucieusement composé de carotte et de chou-fleur notamment. Le tatin de poireaux, jambon, moutarde rencontrait également ce jour-là un franc succès, sans faire de l’ombre aux galettes disponibles tous les jours.

Mon menu à 13 euros s’est refermé sur une excellente tarte aux pommes, illustrant parfaitement le savoir-faire de la maison. Ici, tous les plats, salés ou sucrés, sont conçus en cuisine .

Pratique. Tél. 02 31 79 60 43. En plus du restaurant, le salon de thé est ouvert jusqu’à 17h30, du mercredi au samedi.